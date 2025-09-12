Il classico d’animazione ParaNorman si appresta a tornare in sala, l’occasione arriva dal 20° anniversario del marchio Laika Studios.

Dopo aver travolto il botteghino riportando in sala CORALINE, che con un incasso globale di 56 milioni di dollari è uno dei film in riedizione più redditizi dell’ultimo decennio e il titolo in stop motion con il maggior incasso di sempre, Laika Studios celebra il suo ventennale con una riedizione rimasterizzata in 3D e 2D di ParaNorman.

Quando tornerà Paranorman al cinema?

L’appuntamento nelle sale con la riedizione di ParaNorman, anche in versione 3D, è atteso dal 23 al 26 ottobre. I fan potranno vivere sul grande schermo tutta la magia (e il brivido) di un capolavoro senza tempo. L’elenco dei cinema che aderiranno all’iniziativa sarà presto disponibile su nexostudios.it e le prevendite apriranno a partire dal 12 settembre.

La nuova uscita sarà accompagnata da un cortometraggio animato in CGI inedito, PARANORMAN: THE THRIFTING, diretto dal character designer Thibault LeClercq e scritto ancora una volta da Butler. Il corto vedrà la partecipazione vocale della star di Stranger Things Finn Wolfhard e di Anna Kendrick, che riprenderà il ruolo di Courtney Babcock, la sorella maggiore di Norman. La produzione è a cura di Passion Pictures.

La riedizione di PARANORMAN è stata annunciata al Festival Internazionale del Film d’Animazione di Annecy, e segna l’inizio delle celebrazioni per il 20° anniversario di LAIKA, che dureranno un anno. Il successo di Coraline nel 2024 ha confermato il desiderio del pubblico di tornare al cinema per i film di repertorio: con un incasso globale di 56 milioni di dollari, Coraline è diventato infatti uno dei film in riedizione più redditizi dell’ultimo decennio e il film in stop motion con il maggior incasso di sempre.

Alcune informazioni sul cult Paranorman

Il film ParaNorman racconta la storia di Norman, un ragazzino apparentemente come tanti, ma con un dono molto speciale: quello di riuscire a parlare con i morti. Sarà proprio questo potere a metterlo al centro di un’incredibile avventura per salvare la cittadina di Blithe Hollow da una maledizione secolare… e da un’apocalisse zombie!

“ParaNorman è stato un film rivoluzionario per Laika, ricco di emozioni, visivamente audace, e orgogliosamente strano nel modo giusto” ha dichiarato David Burke, Chief Marketing & Operations Officer di Laika. “Riportarlo al cinema in una straordinaria versione rimasterizzata in 3D, accompagnato da un nuovo corto, è un invito per il pubblico a riscoprire il cuore e l’umorismo del mondo di Norman – o a viverlo per la prima volta. Oggi l’horror è diventato un rituale condiviso anche in famiglia, e ParaNorman si trova esattamente all’incrocio tra l’atmosfera da brivido e una storia dal significato profondo. È il perfetto starter horror – un modo per avvicinarsi al genere con una storia tanto profonda quanto spaventosa.”

Celebrando la diversità, il coraggio e l’immaginazione, PARANORMAN è pronto a conquistare una nuova generazione di spettatori e a incantare ancora una volta i fan della prima ora. Perché non bisogna certo essere normali per diventare eroi.

PARANORMAN è distribuito in esclusiva per l’Italia da Nexo Studios in partnership con MYmovies, e con i media partner Cultura Pop e ArteSettima.

Guardate qui il poster della riedizione rimasterizzata di ParaNorman:

ParaNorman – Crediti Nexo Studios