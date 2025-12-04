La saga horror Paranormal Activity è pronta per un nuovo capitolo, ma stavolta con un calibro produttivo enorme.

Deadline questa mattina ha riferito che il binomio produttivo Blumhouse Productions/Atomic Monster (le due società da tempo hanno scelto la fusione) si uniranno alla Solana Films di Oren Peli (il regista dell’iconico primo film) per la realizzazione di un nuovo Paranormal Activity.

Nessun dettaglio sulla trama è stato al momento rivelato, ma la fonte sottolinea che si tratterà di un progetto con un’enorme priorità per Paramount Pictures, la quale co-finanzierà e co-produrrà il film, oltre a distribuirlo a livello mondiale. Steven Schneider sarà produttore esecutivo per Room 101, insieme a Michael Clear e Judson Scott per Blumhouse-Atomic Monster, con Alayna Glasthal che supervisionerà la produzione per la società.

Piccole note sulla saga Paranormal Activity

Paranormal Activity ad oggi è il più grande successo nella storia del sotto-genere found footage dai tempi di Blair Witch Project. Il primo film, uscito nel 2007, ha incassato la bellezza di 193 milioni di dollari a livello globale a fronte di un budget praticamente irrisorio. Nel corso del tempo sono stati realizzati altri sei sequel, con l’ultimo “Next of Kin” uscito nel 2021. Tutta la saga ha raccolto ad oggi oltre 900 milioni di dollari.

Tra le altre cose, il primo iconico film ha contribuito a lanciare nel panorama mondiale la Blumhouse Productions di Jason Blum, la cui firma è poi stata posta sui più grandi successi horror della storia recente, tra i quali Insidious, Ouija, La Notte del Giudizio e Auguri per la tua morte.