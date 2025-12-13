Il regista canadese Ian Tuason, reduce dal successo di Undertone con A24, dirigerà il nuovo film della saga Paranormal Activity.

Paramount Pictures, in collaborazione con Blumhouse-Atomic Monster, ha trovato il regista per l’ottavo capitolo della saga horror Paranormal Activity annunciato solo una settimana fa. Il rising filmmaker canadese Ian Tuason è infatti in fasi finali di negoziazione per dirigere il nuovo film, che segnerà, a quanto pare, un vero e proprio reboot del franchise found-footage.

Oren Peli, creatore dell’originale del 2007, produrrà tramite la sua Solana Films. Per la prima volta sarà coinvolto anche James Wan come produttore. Paramount co-finanzierà, co-produrrà e distribuirà il progetto. Steven Schneider sarà produttore esecutivo per Room 101, insieme a Michael Clear e Judson Scott per Blumhouse-Atomic Monster, con Alayna Glasthal che supervisionerà la produzione per la società

Piccole note sulla saga Paranormal Activity

Paranormal Activity ad oggi è il più grande successo nella storia del sotto-genere found footage dai tempi di Blair Witch Project. Il primo film, uscito nel 2007, ha incassato la bellezza di 193 milioni di dollari a livello globale a fronte di un budget praticamente irrisorio. Nel corso del tempo sono stati realizzati altri sei sequel, con l’ultimo “Next of Kin” uscito nel 2021. Tutta la saga ha raccolto ad oggi oltre 900 milioni di dollari.

Tra le altre cose, il primo iconico film ha contribuito a lanciare nel panorama mondiale la Blumhouse Productions di Jason Blum, la cui firma è poi stata posta sui più grandi successi horror della storia recente, tra i quali Insidious, Ouija, La Notte del Giudizio e Auguri per la tua morte.