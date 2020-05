Paramount sta sviluppando il sequel di Sonic - Il Film

Paramount Pictures ha avviato le trattative per la realizzazione del sequel di Sonic - Il Film, adattamento cinematografico del celebre franchise videoludico.

A confermare la notizia è stato questa sera un articolo proveniente dal The Hollywood Reporter. Secondo l'autorevole fonte, la sceneggiatura è stata affidata nuovamente nelle mani di Pat Casey e Josh Miller, così come la regia ancora in quelle di Jeff Fowler. Ovviamente al momento nessun commento dallo studios.

Sonic - Il Film ha esordito nelle sale di tutto il mondo (o quasi) lo scorso febbraio, divenendo con 306.7 milioni di dollari, il "moviegame" più redditizio di tutti i tempi, e questo nonostante i problemi affrontati nella post-produzione relativamente al design del protagonista.

La pellicola ha incassato bene anche in digitale vendendo fino ad oggi ben 2 milioni di copie, aiutato chiaramente dal lockdown che ha costretto tantissime famiglie in casa.

