Paramount distribuirà Scream 5 nel corso del 2021

Il quinto capitolo della celebre saga horror Scream ha trovato in Paramount Pictures la propria casa di distribuzione. Ora la strada verso un’uscita nel 2021 è tracciata.

A confermare l’acquisizione dei diritti di distribuzione da parte della Paramount è stato questa sera un aggiornamento proveniente da Bloody Disgusting. La fonte specifica che lo studios è stata la scelta più logica, e questo perchè Paramount ha acquisito nel tempo buona parte delle proprietà di Miramax e Dimension Films dopo lo scandalo Weinstein.

Come oramai noto da tempo, il nuovo Scream sarà diretto dalla coppia formata da Matthew Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett (Finchè morte non ci separi), con il solo David Arquette a figurare nel cast. A tal proposito la fonte riferisce che il casting è in corso, e che le riprese dovrebbero iniziare entro la fine del 2020 da Wilmington, nella Carolina del Nord.

SCREAM 5

PRODUZIONE : Il nuovo sequel sarà diretto da Matthew Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. I due filmmaker – con Chad Villela – figurano anche come produttori. La sceneggiatura è stata firmata da James Vanderbilt e Guy Busick. Il co-creatore della saga Kevin Williamson sarà produttore escutivo. La produzione è firmata da Spyglass Media Group.

: Il nuovo sequel sarà diretto da Matthew Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. I due filmmaker – con Chad Villela – figurano anche come produttori. La sceneggiatura è stata firmata da James Vanderbilt e Guy Busick. Il co-creatore della saga Kevin Williamson sarà produttore escutivo. La produzione è firmata da Spyglass Media Group. CAST : David Arquette.

: David Arquette. TRAMA : Non definita.

: Non definita. DISTRIBUZIONE: Sarà Paramount Pictures a distribuire il film nel 2021.