Il nuovo universo cinematografico condiviso targato Hasbro dovrà attendere qualche mese più del previsto, a confermarlo una serie di rinvii ufficializzati da Paramount Pictures.

SuperHeroHype ha rivelato che Paramount Pictures ha rinviato le uscite del nuovo G.I. Joe – presumibilmente un riavvio completo – e del primo film dedicato all’universo Micronauts.

Il nuovo G.I. Joe era stato annunciato per il 27 marzo 2020, mentre ora uscirà il 16 ottobre 2020. Micronauts, inizialmente in uscita per il 16 ottobre 2020, è ora stato spostato al 4 giugno 2021. Il terzo capitolo di questo nuovo franchise – ancora senza titolo – avrebbe dovuto esordire nelle sale il 1° ottobre 2021, ma è probabile che questa data sia prossima a cambiare.

Facile da pensare che gli spostamenti annunciati daranno più tempo alla Paramount per intelaiare al meglio il nuovo Hasbro Cinematic Universe.