La piattaforma streaming Paramount+ si appresta a inaugurare la stagione estiva con un catalogo ricco di grandi ritorni, attesi adattamenti letterari e una programmazione speciale interamente dedicata alle celebrazioni del Pride Month.

Il palinsesto di giugno 2026 si preannuncia denso di appuntamenti per ogni tipologia di spettatore, alternando spy thriller ad alto budget, drammi familiari, grandi cult della comicità dei primi anni Duemila e un’ampia sezione dedicata all’intrattenimento per i più piccoli.

Il ritorno di Michael Fassbender e i film di punta del mese

Il titolo di punta del mese è senza dubbio la seconda stagione di The Agency, l’acclamato spy thriller in 10 episodi disponibile a partire dal 21 giugno. La serie, prodotta da Paramount Television Studios e 101 Studios, vede il ritorno di Michael Fassbender nei panni di Martian, l’agente della CIA sotto copertura la cui missione diventerà ancora più pericolosa e personale per salvare la donna che ama, Samia (Jodie Turner-Smith), prigioniera politica in Sudan. Sviluppata da Jez Butterworth e John-Henry Butterworth, lo show vanta un cast stellare completato da Jeffrey Wright, Katherine Waterston, Richard Gere, con la partecipazione straordinaria di Dominic West e Hugh Bonneville.

Il 3 giugno sarà invece il momento del grande dramma emotivo con Regretting You – Tutto quello che non ti ho detto, attesissimo adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo bestseller di Colleen Hoover. Diretto da Josh Boone, il film esplora i segreti e le incomprensioni tra una madre e una figlia adolescente dopo una tragedia improvvisa, interpretate da Allison Williams e Mckenna Grace, affiancate da Dave Franco e Mason Thames.

Sul fronte dell’azione, il 4 giugno debutterà The Internship – Progetto tirocinio, un adrenalinico thriller spionistico incentrato sulla ribellione di un gruppo di giovani assassini addestrati dalla CIA, guidato da Lizzy Greene e Megan Boone. Chiude le novità seriali il dramma a tinte ironiche Tyler Perry’s Divorced Sistas (30 giugno), incentrato sulla rinascita personale e relazionale di un gruppo di donne dopo il divorzio.

Maratone cult, l’offerta Kids e gli speciali per il Pride Month

Il mese di giugno celebrerà anche i grandi fenomeni della cultura pop. Dal 15 giugno, in concomitanza con il lancio nelle sale di Scary Movie 6, la piattaforma renderà disponibili i primi tre capitoli della storica saga parodistica interpretata da Anna Faris e Regina Hall. Lo stesso giorno arriverà anche Jackass Forever, il quarto capitolo del folle franchise di stunt guidato da Johnny Knoxville, accompagnato dalle edizioni speciali del brand. Per gli amanti dei reality, il 4 giugno debutterà Mazatlán Shore, la versione messicana del celebre format estivo.

La ricca sezione prescolare e Kids vedrà l’arrivo dell’animazione di SpongeBob – Un’avventura da pirati (30 giugno), dei nuovi sketch surreali de Lo show di Patrick Stella (19 giugno), delle stagioni dalla 3 alla 6 del fenomeno globale Peppa Pig (1° giugno) e del debutto della serie francese Mister Coccodrillo (19 giugno). Spazio anche alla stand-up comedy italiana con la nona stagione di Comedy Central Presents registrata al Teatro Juvarra di Torino: l’inaugurazione sarà affidata allo speciale di Yoko Yamada il 31 maggio, seguito dall’appuntamento con Alice Mangione il 28 giugno.

Infine, in occasione del Pride Month, la piattaforma attiverà una collezione speciale per celebrare le storie di libertà e inclusione. Oltre ai monologhi comici di Yoko Yamada e Annagaia Marchioro, gli utenti potranno scoprire o recuperare titoli acclamati come la miniserie drammatica Fellow Travelers con Matt Bomer e Jonathan Bailey, il film italiano Il mio posto è qui, i thriller Yellowjackets e School Spirits, lo storico Kinky Boots e l’attesissimo talent internazionale RuPaul’s Drag Race Global All Stars.

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