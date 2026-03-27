Il mese di aprile 2026 su Paramount+ si apre all’insegna della grande commedia italiana.

Dal 1° aprile debutta infatti Scuola di Seduzione, il nuovo atteso film diretto e interpretato da Carlo Verdone. Dopo il successo seriale, Verdone torna al cinema (e in streaming) con una storia che esplora le fragilità affettive nell’era dell’intelligenza artificiale, guidando un cast corale che include Lino Guanciale, Vittoria Puccini e Karla Sofía Gascón Ruiz.

Ma le novità non si fermano qui: il 20 aprile segna il ritorno di uno dei titoli cult della piattaforma con la quarta stagione di From. Il mistero della cittadina-incubo si infittisce: Boyd (Harold Perrineau) dovrà lottare per tenere unita la comunità mentre emergono verità terrificanti sull’ “Uomo in Giallo”.

Dramma, Legal e l’universo Yellowstone: da Laghat a Dutton Ranch

L’offerta di aprile prosegue il 16 aprile con Laghat: Un sogno impossibile, film drammatico di Michael Zampino con Edoardo Pesce, che racconta il riscatto di un ex fantino e di un cavallo ipovedente. Per gli amanti del legal drama, il 26 aprile tornano i nuovi episodi della seconda stagione di Matlock, con la magistrale interpretazione del premio Oscar Kathy Bates.

Tuttavia, la notizia che sta già infiammando i fan è l’annuncio di Dutton Ranch: la nuova serie originale con Kelly Reilly e Cole Hauser (Beth e Rip di Yellowstone) arriverà il 15 maggio. Prodotta da Taylor Sheridan e ambientata in Texas, la serie vedrà nel cast anche icone come Ed Harris e Annette Bening, promettendo una lotta spietata tra imperi del bestiame.

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