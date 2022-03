Paramount Pictures ha in fase di sviluppo l’adattamento di un romanzo di H.G. Wells

Paramount Pictures ha in fase embrionale lo sviluppo di uno dei tanti iconici romanzi di H.G. Wells. Al momento il progetto è ancora avvolto da un alone di mistero, non essendo ancora stata svelata l’opera letteraria oggetto di attenzione.

Paramount Pictures, insieme alla OddBall Entertainment di Wes Ball e a Paramount Players, daranno quindi vita a questo nuovo adattamento, la cui produzione sarà curata, oltre che da Wes Ball, anche da Joe Hartwick Jr. e Hank Wyler. La sceneggiatura è in fase di scrittura a cura di Laura Gillis sulla base di una precedente bozza di T.S. Nowlin, quest’ultimo già sceneggiatore in Adam Project.

Tra le opere di H.G.Wells, molte delle quali già oggetto di diversi adattamenti sia televivi che cinematografici, ricordiamo:

La macchina del tempo,

La visita meravigliosa,

L’isola del dottor Moreau,

L’uomo invisibile,

Il risveglio del dormiente,

I primi uomini sulla Luna

Nei giorni della cometa

La guerra dei mondi.

Quale sarà tra questi, o tra quelli non citati, il romanzo da cui sarà tratto questa nuovo spettacolo? Non ci resta che attendre ulteriori notizie per saperlo.

Fonte: Deadline