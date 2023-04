Paramount annuncia il film animato Transformers One

The full cast for the animated ‘Transformers’ origin movie ‘TRANSFORMERS: ONE’:



Chris Hemsworth – Optimus Prime

Brian Tyree Henry – Megatron

Scarlett Johansson – Elita

Keegan-Michael Key – Bumblebee

Jon Hamm – Sentinel Prime

Laurence Fishburne – Alpha Trion pic.twitter.com/XN8ytwnvtN