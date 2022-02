La Paramount ha confermato la futura realizzazione di Sonic 3

Paramount Pictures ha confermato la futura realizzazione di Sonic 3, terzo capitolo della saga tratta dai videogames SEGA.

In anticipo sui tempi rispetto all’uscita in sala di Sonic 2 – Il Film, sarà nelle sale a partire da aprile 2022, la Paramount ha confermato un terzo capitolo. Non sono state per il momento annunciate date relative alla release. Haruki Satomi, CEO di Sega, ha così commentato (via Badtaste):

“Siamo deliziati dal poter annunciare che il terzo film cinematografico di Sonic è in fase di sviluppo insieme alla prima serie live action di Sonic in arrivo su Paramount+. Abbiamo una partnership degna di nota con la Paramount e siamo molto emozionati dal poter continuare ad espandere il franchise di Sonic the Hedgehog con loro. Il 2022 sta assumendo la forma di un anno importantissimo per il franchise data l’uscita del secondo film ad aprile e quella di Sonic Frontiers, l’attesissimo videogame. Sonic è amato dai fan in tutto il mondo da ben 30 anni e stiamo progettando nuovi memorabili momenti ed esperienze da condividere con loro negli anni a venire.”

SONIC 2 – IL FILM

PRODUZIONE: Sonic 2 sarà diretto da Jeff Fowler, e prodotto da Neal H. Moritz, Toby Ascher e Toru Nakaharac. Hajime Satomi, Haruki Satomi e Tim Miller fungeranno da produttori esecutivi. La sceneggiatura è stata firmata da Pat Casey & Josh Miller e John Whittington. CAST: James Marsden, Ben Schwartz, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Adam Pally, Shemar Moore, Colleen O’Shaughnessey con Idris Elba e Jim Carrey. DISTRIBUZIONE: Nelle sale italiane da aprile 2022.

TRAMA: Il porcospino blu più amato del mondo è tornato per una nuova e spettacolare avventura in SONIC 2 – IL FILM. Dopo essersi stabilito a Green Hills, Sonic non vede l’ora di dimostrare che ha tutto ciò che serve per essere un vero eroe. La nuova sfida non si fa attendere: il Dr. Robotnik è tornato con un nuovo alleato, Knuckles, che lo aiuterà nella ricerca di uno smeraldo che ha il potere di distruggere la civiltà. Con il suo nuovo compagno d’avventura Tails, Sonic intraprende un viaggio in giro per il mondo per trovare lo smeraldo prima che cada nelle mani sbagliate.