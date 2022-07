Paramount cambia la data di A Quiet Place: Day One

La Paramount ha riferito nella notte di aver cambiato la data di uscita di alcuni film in palinstesto, tra cui A Quiet Place: Day One, annunciato prequel della saga sci-fi.

Inizialmente atteso nelle sale per il 22 settembre 2023, il film ora sarà distribuito l’8 marzo 2024. Si tratta di un corposo rinvio che servirà al regista Michael Sarnoski per sfruttare al meglio il materiale a sua disposizione, avvicinandolo tra l’altro all’uscita di A Quiet Place III, terzo capitolo della saga, quest’ultimo ancora nelle mani di John Krasinski.

In aggiunta al cambio di data di A Quiet Place: Day One, la Paramount ha spostato anche le uscite di IF (24 maggio 2024), il nuovo film diretto dallo stesso Krasinski, e di The Tiger’s Apprentice (19 gennaio 2024).

A QUIET PLACE: DAY ONE

Il film sarà diretto da Michael Sarnoski. La prima bozza della sceneggiatura è stata firmata da Jeff Nichols, il quale si è ispirato ad un’idea originale di John Krasinski. Michael Bay, Andrew Form e Brad Fuller saranno produttori attraverso la casa di produzione Platinum Dunes assieme a Krasinski e alla sua collega della Sunday Night, Allyson Seeger, che sarà produttrice esecutiva.

La premiere di A Quiet Place: Day One è prevista per l’8 marzo 2024.