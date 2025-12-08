La battaglia per Warner Bros. si infiamma: Paramount Global ha lanciato un’offerta hostile da 108,4 miliardi di dollari (valore enterprise) per acquisire l’intera Warner Bros. Discovery, inclusi HBO, i canali cable come CNN e TNT, e gli studios.

L’offerta, all-cash a 30 dollari per azione, supera quella di Netflix (83 miliardi per studios e streaming) e va dritta agli azionisti, saltando il board di WBD che l’ha respinta in passato. L’operazione, guidata da David Ellison (CEO Paramount), chiuderà in un anno con finanziamenti da RedBird Capital, fondi sovrani (Saudi Arabia, Qatar, Abu Dhabi) e Jared Kushner’s Affinity Partners.

David Ellison ha dichiarato: «I nostri azionisti meritano un’offerta superiore, con più cash certo e un percorso più rapido. Il deal Netflix è complesso e rischioso per le approvazioni regolatorie». Warner Bros. non ha commentato al momento, ma il board ha 10 giorni per valutare. Netflix, che ha vinto la gara iniziale il 5 dicembre, terrà una call con investitori oggi pomeriggio.

Se Paramount dovesse vincere questa battaglia, nascerebbe un colosso contro Disney e Amazon; Hollywood trema: è la fine dei big studio tradizionali?

FONTE: CNBC