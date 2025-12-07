Paradise | Disney+ svela il teaser trailer della stagione 2

Disney+ ha svelato il teaser trailer della seconda stagione di Paradise, la serie drama ambientata in un futuro distopico.

La serie drama candidata agli Emmy® Award debutterà lunedì 23 febbraio 2026 su Disney+ in Italia e su Hulu negli Stati Uniti. Nell’attesa, il teaser trailer sono stati mostrati in occasione del panel Disney al CCXP Experience di San Paolo. Sul palco della convention brasiliana sono intervenuti Dan Fogelman (creator, executive producer), Sterling K. Brown (executive producer, protagonista della serie) e Shailene Woodley (attrice della serie).

Guardate il teaser trailer della seconda stagione di Paradise

Cosa sappiamo della seconda stagione di Paradise

Nella seconda stagione, Xavier va alla ricerca di Teri nel mondo esterno e scopre come le persone sono sopravvissute nei tre anni successivi al fatidico “Giorno”. A Paradise, intanto, il tessuto sociale si sgretola mentre il bunker deve fare i conti con le conseguenze degli eventi della prima stagione e vengono alla luce nuovi segreti sulle origini della città.

Paradise è interpretata da Sterling K. Brown, Julianne Nicholson, Sarah Shahi, Nicole Brydon Bloom, Krys Marshall, Enuka Okuma, Aliyah Mastin, Percy Daggs IV e Charlie Evans. James Marsden, Shailene Woodley, Thomas Doherty e Jon Beavers sono guest star ricorrenti.

La serie è creata da Dan Fogelman, che è anche l’executive producer. Anche Jess Rosenthal, John Hoberg, Sterling K. Brown, Steve Beers, Glenn Ficarra e John Requa sono executive producer. Paradise è una produzione 20th Television production.

Avete apprezzato la prima stagione di Paradise? Rispondete nei commenti.