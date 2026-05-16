Due eccellenze italiane uniscono le forze per quello che si preannuncia come uno dei progetti cinematografici e sportivi più affascinanti dell’anno. Come confermato in esclusiva da Deadline, il regista premio Oscar Paolo Sorrentino sta sviluppando un documentario intimo dedicato a Carlo Ancelotti.

La pellicola racconterà i cinquant’anni di carriera del leggendario allenatore, culminando con la grande avventura dei Mondiali 2026 di questa estate alla guida della nazionale del Brasile. Per Paolo Sorrentino si tratta del primo documentario in trent’anni di straordinaria carriera cinematografica.

La notizia, che circolava da settimane sotto forma di indiscrezione sui blog sportivi italiani, trova finalmente l’ufficialità. Questo progetto attinge a piene mani dalla viscerale passione di Sorrentino per il calcio, un elemento già esplorato nel suo splendido e semi-autobiografico È stata la mano di Dio (2021), dove la figura di Diego Maradona faceva da sfondo alla sua giovinezza napoletana. Il regista è reduce dal successo di La Grazia, il dramma politico con Toni Servillo che ha aperto l’ultima Mostra del Cinema di Venezia, ora in digitale.

Dai campi di Parma ai Mondiali negli Stati Uniti

Il documentario intreccerà preziosi materiali d’archivio della vita di Ancelotti — dalle origini contadine a Reggio Emilia fino ai trionfi sul campo con Roma e Milan — a riprese inedite girate di recente tra Italia, Spagna, Brasile e negli Stati Uniti, dove si terrà la Coppa del Mondo. Con 26 trofei in bacheca e ben 5 Champions League conquistate sulle panchine di top club come Real Madrid, Chelsea, Milan, PSG e Bayern Monaco, Ancelotti è un’icona globale.

“È un onore raccontare la mia storia insieme al grande Paolo Sorrentino. Ho sempre ammirato i suoi capolavori e il suo modo artistico di narrare” ha dichiarato un entusiasta Ancelotti. Il film è prodotto da Francesco Melzi d’Eril per MDE Films (già dietro i successi di Guadagnino come Chiamami col tuo nome), Tart Productions, MeMo Films e in associazione con Fremantle e The Apartment.

Le vendite internazionali sono affidate a FilmNation.