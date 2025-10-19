Palm Royale | La seconda stagione è in arrivo su Apple TV

La seconda attesa stagione dell’esclusiva serie tv Palm Royale è in arrivo su Apple TV.

Il famoso streamer ha condiviso nei giorni scorsi il trailer ufficiale dei nuovi episodi di Palm Royale, la serie scritta, prodotta e diretta da Abe Sylvia, con protagonista una Kristen Wiig in cerca di un posto esclusivo al tavolo delle migliori personalità della società.

Attualmente disponibile in streaming su Apple TV, la prima stagione di “Palm Royale” ha ricevuto 11 nomination agli Emmy, tra cui Miglior serie comica, Miglior attrice protagonista in una serie comica (Kristen Wiig) e Miglior attrice non protagonista in una serie comica (Carol Burnett), inoltre ha vinto l’Emmy per la Miglior sigla originale.

Guardate qui il trailer della stagione 2 di Palm Royale

Qual è la trama di Palm Royale?

“Palm Royale” segue Maxine Dellacorte (interpretata da Kristen Wiig) nel tentativo di assicurarsi un posto al tavolo più esclusivo d’America: l’alta società di Palm Beach. Mentre Maxine cerca di superare quella linea invalicabile che separa chi ha tutto da chi non ha nulla, la serie pone le stesse domande che ancora oggi ci lasciano perplessi: Quanto di te stesso sei disposto a sacrificare per ottenere quello che ha qualcun altro? “Palm Royale” è una testimonianza di tutti gli outsider che lottano per garantirsi la loro opportunità di emergere e appartenere veramente a se stessi.

Nella seconda stagione, Maxine viene emarginata dalla società dopo uno scandaloso crollo nervoso in pubblico. Dovrà attingere alla sua profonda intelligenza e astuzia per dimostrare una volta per tutte che non solo appartiene a quel mondo, ma che potrebbe anche avere ciò che serve per governare questa città. Lungo il percorso scoprirà verità inconfessabili e capirà finalmente su cosa si fonda veramente questa città… segreti, bugie e qualche reato occasionale.

Qual è il cast della serie Palm Royale?

La seconda stagione della comedy nominata agli Emmy con protagonista e produttrice esecutiva Kristen Wiig, candidata agli Emmy e agli Oscar®, e Laura Dern, vincitrice di Oscar® ed Emmy, riunisce il suo cast stellare con Allison Janney, Ricky Martin, Carol Burnett, Josh Lucas, Leslie Bibb, Amber Chardae Robinson, Mindy Cohn, Julia Duffy e Kaia Gerber, e dà il benvenuto alle nuove guest star John Stamos, la vincitrice del Tony Award Patti LuPone, Vicki Lawrence e Matt Rogers. Il cast include anche Claudia Ferri, Jason Canela, Jordan Bridges, James Urbaniak, Roberto Sanchez, Rick Cosnett e Ryan Dorsey.

Prodotto da Apple Studios, “Palm Royale” è scritto, prodotto e diretto da Abe Sylvia per Aunt Sylvia’s Moving Picture Company. La serie è prodotta da Dern e Jayme Lemons per Jaywalker Pictures, Wiig e Katie O’Connell Marsh.

Informazioni su Apple TV

Apple TV è disponibile sull’app Apple TV in oltre 100 paesi, su oltre 1 miliardo di schermi, inclusi iPhone, iPad, Apple TV, Apple Vision Pro, Mac, specifiche smart TV Samsung, LG, Sony e VIZIO, Amazon Fire TV e dispositivi Roku, console PlayStation e Xbox e su tv.apple.com, per €12,99 al mese con una prova gratuita di sette giorni. Per un periodo di tempo limitato, i clienti che acquistano un nuovo iPhone, iPad, Apple TV, Mac o iPod touch possono usufruire gratuitamente di tre mesi di Apple TV.