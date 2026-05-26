Il celebre e tenero orsetto con il cappotto blu e l’immancabile panino alla marmellata si prepara a conquistare nuovamente le sale cinematografiche di tutto il mondo. Come rivelato in un’esclusiva lanciata nelle ultime ore da Deadline, Studiocanal ha messo in cantiere lo sviluppo di Paddington 4, confermando la volontà di espandere uno dei franchise per famiglie di maggior successo del cinema europeo contemporaneo.

La svolta di questa nuova produzione risiede nella scelta delle menti creative che si occuperanno di delineare il futuro della storia. Studiocanal ha infatti affidato la sceneggiatura di questo quarto capitolo ad Armando Iannucci, acclamato autore televisivo e cinematografico noto a livello globale come il creatore della serie satirica Veep – Vicepresidente edulcorata. Iannucci non lavorerà da solo: al suo fianco ci sarà il fidato collaboratore Simon Blackwell, con cui ha già condiviso il successo di progetti cult come In the Loop e La vita straordinaria di David Copperfield.

Le trattative per la regia e il percorso del franchise Studiocanal

Oltre alla definizione del team di sceneggiatori, lo studio sta muovendo passi concreti per blindare anche la continuità dietro la macchina da presa. Le indiscrezioni della testata americana confermano infatti che il regista Dougal Wilson, che ha recentemente firmato la regia di Paddington in Perù, si trova in una fase avanzata di trattative con la produzione per fare il suo ritorno alla direzione del progetto.

La scelta di dare continuità visiva alla saga risponde alla necessità di mantenere alti gli standard produttivi dopo i buoni riscontri commerciali ottenuti dall’ultimo capitolo, che ha incassato oltre 211 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget però di 90 milioni, spingendo la casa di produzione a pianificare a lungo termine il futuro del franchise. Sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali sul cast artistico, è quasi scontato il ritorno dello storico nucleo di interpreti britannici che include Hugh Bonneville ed Emily Mortimer, insieme alla voce originale di Ben Whishaw nel ruolo del protagonista animato.