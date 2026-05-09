Pacifico: il teaser trailer dell’horror sci-fi dove gli Alieni siamo Noi

Il confine tra paradiso e incubo è il cuore pulsante di Pacifico, l’ambizioso thriller fantascientifico in lingua spagnola che ha appena debuttato con un primo, inquietante teaser trailer. Ricordiamo che questo film fu già oggetto di un nostro vecchio articolo dove mostrammo il promo trailer.

Un’isola, un segreto e un cast internazionale

Diretto dall’esperto di effetti visivi Gonzalo Gutierrez (El Conde), il film promette di essere la produzione di genere più imponente mai realizzata in lingua ispanica. Il cast mette insieme grandi nomi della scena internazionale, tra cui María Gabriela de Faría (attesa nel nuovo Superman), Manolo Cardona (Narcos) e Christopher Von Uckermann.

La trama segue un gruppo di giovani viaggiatori che rimane bloccato su un’isola sperduta nell’Oceano Pacifico. Tuttavia, la ricerca della sopravvivenza si trasforma presto in un faccia a faccia con una presenza malvagia rimasta celata per secoli. Il colpo di scena filosofico è chiaro: in questo antico ecosistema, siamo noi umani a essere percepiti come gli “alieni”.

Pacifico: Il cinema spagnolo sci-fi diventa ambizioso

Il film non è il solito Monster/Alien-Movie: l’obiettivo dei produttori è costruire un universo stratificato che mescola miti ancestrali e fantascienza pura. Pacifico vuole esplorare l’idea della Terra come un “pianeta antico”, un luogo che ha ospitato visitatori e verità molto prima della nostra comparsa. È una fantascienza che scava nel passato per terrorizzarci nel presente, mescolando leggende dimenticate e tecnologie ignote.

Il Teaser Trailer

Il prossimo grande banco di prova per Pacifico sarà il Mercato del Film di Cannes. È lì che la pellicola cercherà i distributori giusti per arrivare nelle sale di tutto il mondo.

Il Poster