Pacific Rim | La serie tv sarà co-prodotta da Amazon

L’universo Pacific Rim sta per approdare su Prime Video. Gli studi Legendary Pictures e Amazon MGM Studios hanno trovato un accordo per la nuova serie tv.

Annunciata da Legendary lo scorso mese di agosto, la serie tv in live-action ambientata nell’universo cinematografico Pacific Rim ha trovato in Amazon il suo partner produttivo. La notizia è stata confermata questa mattina attraverso un articolo redatto dal the Hollywood Reporter.

La nuova serie nasce, come ricorda la fonte, da un precedente accordo di collaborazione tra Legendary e Eric Heisserer (Shadow and Bone) attraverso la sua etichetta di produzione Chronology. Heisserer scriverà la sceneggiatura e sarà produttore esecutivo. Nessun altro dettaglio è stato aggiunto sul progetto.

Pacific Rim, seppur lontano da cifre al box office cifre enormi, è stato capace di creare un enorme seguito di appassionati, un sequel apprezzato ed una serie TV spin-off animata. Nell’universo creato da Guillermo Del Toro nel 2013 la popolazione mondiale ha dovuto costruire degli enormi robot, noti come Jaeger, per contrastare escalation evolutiva scatenata dai Kaiju, terrificanti mostri giganteschi venuti fuori da una breccia marina.

Di cosa parlerà la nuova serie tv in arrivo su Prime Video? Provate a dire la vostra nei commenti.