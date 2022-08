Owen Teague protagonista di Il Pianeta delle Scimmie di Wes Ball

La Disney ha scelto il protagonista del nuovo capitolo dell’ironia saga Il Pianeta delle Scimmie: il ruolo è andato a Owen Teague.

Secondo un aggiornamento proveniente da Deadline, infatti, il giovane attore sarebbe stato scelto per interpretare la scimmia protagonista del nuovo capitolo in arrivo sotto la regia di Wes Ball. Nessun altro dettaglio è stato rivelato al riguardo.

Owen Teague fino ad oggi si è fatto apprezzare er due ruoli molto simili in due diversi adattamenti dei romanzi di Stephen King, vale a dire il remake di IT e la serie The Stand. Prossimamente, invece, sarà nel cast di Reptile, thriller di proprietà Netflix.

Riguardo il nuovo capitolo della saga Il Pianeta delle Scimmie è al momento noto che porterà avanti la storia fino ad oggi narrata sotto il marchio 20th Century Fox (ora 20th Century Studios), e che è divenuto una sorta di assoluta priorità per Disney. Il regista Wes Ball ha già consegnato la sceneggiatura allo studios, e da tempo sta collaborando con i tecnici degli effetti visivi.