Over the Moon – Il fantastico mondo di Lunaria è il nuovo film di animazione Netflix, nato dalla co-produzione tra Pearl Studio e Netflix. Questa è la recensione.

Il lungometraggio racconta la storia di Fei Fei, una ragazzina cinese appassionata di scienza e astronomia che, dopo un grave incidente famigliare, non accetta il nuovo cambiamento, e per far si che le cose vadino meglio, si reca sulla luna per avere l’aiuto della dea Chang’a.

La storia di Over the Moon prende spunto da una leggenda del folklore cinese, e sin dall’inizio si respira un’aria famigliare e rassicurante. Questo andamento si trascina per tutta la durata del film rendendo lo spettatore coinvolto in modo emotivo con tutti i protagonisti che ne fanno parte.

La colonna sonora va a braccetto con la sceneggiatura: essa evoca i classici film di animazione del passato, miscelando al voluto effetto nostalgia quel tocco di modernità che nel contesto non guasta. La narrazione, densa di sentimentalismi talvolta non richiesti, non risulta mai melensa e banale: tutti gli ingredienti sono al punto giusto con una morale basata sulla crescita personale, interessante sia per grandi che per piccini.

Le ambientazioni sono perfette, complice anche una fotografia sublime piena di colori vivaci e accattivanti. L’occhio viene abituato sin dalle prime sequenze al perfetto stile di animazione, ricco di dettagli ed effetti speciali. Il tutto si traduce in vera e pura magia visiva.

Un vero gioiellino il brano Volo Via (nei titoli di coda della versione Italiana cantato da Elodie). Over the moon tocca le corde dell’anima facendo commuovere in più punti, infatti può ricordare per sommi capi il film Disney Pixar Coco.