OutRun | Michael Bay dirigerà il film tratto dal gioco

Hollywood punta dritto verso il mondo dei videogames, ed il nuovo sicuro adattamento riguarda OutRun, titolo del passato targato SEGA.

Sulla scia dell’incredibile successo ottenuto da Un Film Minecraft (al momento in cui scriviamo, il film ha incassato oltre 700 milioni a livello globale), il regista Michael Bay ha scelto un titolo del passato di casa SEGA per tirarne fuori un nuovo successo commerciale. Secondo il the Hollywood Reporter, infatti, il gioco del 1986 OutRun diventerà uno dei prossimi film di punta per la Universal Pictures.

La fonte ha spiegato che Bay dirigerà il film su una sceneggiatura firmata da Jayson Rothwell, e produrrà con la sua Platinum Dunes. A bordo del progetto, sempre in cabina di produzione, ci sarà anche l’attrice Sydney Sweeney (non si esclude la sua presenza nel cast), e Brad Fuller di Platinum. Toru Nakahara sarà invece il produttore per conto di SEGA, mentre il presidente di Sega Corporation, Shuji Utsumi, supervisiona il film per conto del gigante del gaming.

Il gioco originale OutRun ha debuttato nel 1986, con i giocatori che dovevano evitare il traffico e raggiungere la destinazione prima della scadenza di un certo lasso di tempo. Altri capitoli sono stati realizzati successivamente, ma nessuno di questi è riuscito ad emularne il successo.