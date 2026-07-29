Il lungo viaggio dei Pogue sta per giungere al suo epico ed emotivo capitolo conclusivo. Netflix ha rilasciato il nuovo, intenso trailer della quinta e ultima stagione di Outer Banks, confermando una resa dei conti che non risparmierà colpi di scena e devastazione.

Dopo le prime sequenze al cardio palma diffuse nelle scorse settimane, il trailer mostra una squadra allo stremo, determinata a vendicare la tragica perdita di JJ e a conquistare una volta per tutte la propria libertà. Tutti gli episodi dell’ultima stagione saranno disponibili in modalità binge dropping sulla piattaforma streaming a partire dal 20 agosto 2026.

La caccia alla Corona Blu tra sofferenza, azione e l’ipotesi di una resurrezione

La quinta stagione ritrova John B (Chase Stokes), Sarah (Madelyn Cline), Kiara (Madison Bailey), Pope (Jonathan Daviss) e Cleo (Carlacia Grant) al loro punto di rottura definitivo dopo il drammatico lutto subito in Marocco con la morte di JJ (Rudy Pankow). Bloccati e senza un posto da poter chiamare casa — persino con la distruzione di quella che sembra essere la nuova Poguelandia 2.0 —, i protagonisti devono fare i conti con l’inseguimento di Chandler Groff (J. Anthony Crane), la minaccia di Dalia e dei Corsari e l’ostilità dei Kook.

Il trailer introduce un elemento che sta già facendo discutere i fan: Kiara è in possesso di libri legati a un’antica legenda secondo cui la leggendaria Corona Blu sarebbe in grado di riportare in vita i morti. Tra il desiderio di vendetta nei confronti di Groff e un’inedita alleanza d’emergenza con Rafe (Drew Starkey), i Pogue dovranno fare affidamento su tutto il loro instinto di sopravvivenza per portare a termine l’ultima grande missione.

In concomitanza con la diffusione del trailer, Netflix ha annunciato anche Pogues For Life: A Fan Farewell Event, un grande evento celebrativo con il cast che si terrà a Los Angeles il 15 agosto e verrà trasmesso in diretta streaming su Tudum.com, culminando con la proiezione in anteprima del primo episodio del finale di serie.

Scheda Tecnica e Appendice Finale

Titolo originale: Outer Banks (Season 5)

Outer Banks (Season 5) Regia: Jonas Pate, Josh Pate (anche showrunner)

Jonas Pate, Josh Pate (anche showrunner) Sceneggiatura / Creazione: Jonas Pate, Josh Pate, Shannon Burke

Jonas Pate, Josh Pate, Shannon Burke Cast: Chase Stokes, Madelyn Cline, Madison Bailey, Jonathan Daviss, Carlacia Grant, Drew Starkey, J. Anthony Crane

Chase Stokes, Madelyn Cline, Madison Bailey, Jonathan Daviss, Carlacia Grant, Drew Starkey, J. Anthony Crane Produzione: Rock Fish, Shannon Burke Productions, Netflix

Rock Fish, Shannon Burke Productions, Netflix HUB di riferimento: Netflix