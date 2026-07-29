Il lungo viaggio dei Pogue sta per giungere al suo epico ed emotivo capitolo conclusivo. Netflix ha rilasciato il nuovo, intenso trailer della quinta e ultima stagione di Outer Banks, confermando una resa dei conti che non risparmierà colpi di scena e devastazione.
Dopo le prime sequenze al cardio palma diffuse nelle scorse settimane, il trailer mostra una squadra allo stremo, determinata a vendicare la tragica perdita di JJ e a conquistare una volta per tutte la propria libertà. Tutti gli episodi dell’ultima stagione saranno disponibili in modalità binge dropping sulla piattaforma streaming a partire dal 20 agosto 2026.
La caccia alla Corona Blu tra sofferenza, azione e l’ipotesi di una resurrezione
La quinta stagione ritrova John B (Chase Stokes), Sarah (Madelyn Cline), Kiara (Madison Bailey), Pope (Jonathan Daviss) e Cleo (Carlacia Grant) al loro punto di rottura definitivo dopo il drammatico lutto subito in Marocco con la morte di JJ (Rudy Pankow). Bloccati e senza un posto da poter chiamare casa — persino con la distruzione di quella che sembra essere la nuova Poguelandia 2.0 —, i protagonisti devono fare i conti con l’inseguimento di Chandler Groff (J. Anthony Crane), la minaccia di Dalia e dei Corsari e l’ostilità dei Kook.
Il trailer introduce un elemento che sta già facendo discutere i fan: Kiara è in possesso di libri legati a un’antica legenda secondo cui la leggendaria Corona Blu sarebbe in grado di riportare in vita i morti. Tra il desiderio di vendetta nei confronti di Groff e un’inedita alleanza d’emergenza con Rafe (Drew Starkey), i Pogue dovranno fare affidamento su tutto il loro instinto di sopravvivenza per portare a termine l’ultima grande missione.
In concomitanza con la diffusione del trailer, Netflix ha annunciato anche Pogues For Life: A Fan Farewell Event, un grande evento celebrativo con il cast che si terrà a Los Angeles il 15 agosto e verrà trasmesso in diretta streaming su Tudum.com, culminando con la proiezione in anteprima del primo episodio del finale di serie.
Scheda Tecnica e Appendice Finale
- Titolo originale: Outer Banks (Season 5)
- Regia: Jonas Pate, Josh Pate (anche showrunner)
- Sceneggiatura / Creazione: Jonas Pate, Josh Pate, Shannon Burke
- Cast: Chase Stokes, Madelyn Cline, Madison Bailey, Jonathan Daviss, Carlacia Grant, Drew Starkey, J. Anthony Crane
- Produzione: Rock Fish, Shannon Burke Productions, Netflix
- HUB di riferimento: Netflix
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