Oscars | Dal 2029 la cerimonia si sposta su YouTube

Gli Oscars dicono addio ad ABC dopo oltre 50 anni: l’Academy ha siglato un accordo storico con Youtube.

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato poche ore fa un accordo pluriennale con YouTube per i diritti esclusivi globali della cerimonia degli Oscar, a partire dalla 101ª edizione nel 2029 fino al 2033.

La trasmissione sarà gratuita e live per oltre 2 miliardi di utenti in tutto il mondo direttamente su YouTube, mentre negli Stati Uniti sarà disponibile anche per gli abbonati YouTube TV. Inclusi red carpet, contenuti behind-the-scenes, accesso al Governors Ball e funzionalità avanzate come sottotitoli, tracce audio multilingua.

L’accordo include anche l’esclusiva mondiale sul canale YouTube degli Oscar per tutti gli altri eventi Academy (Governors Awards, annuncio nomination, Student Academy Awards, Scientific and Technical Awards, interviste, podcast) e una collaborazione con Google Arts & Culture per digitalizzare parte della collezione Academy (oltre 52 milioni di item) e rendere accessibili esposizioni del Museo.

Bill Kramer (CEO Academy) e Lynette Howell Taylor (Presidente) hanno dichiarato (via THR): “Siamo entusiasti di questa partnership globale con YouTube, che permetterà di espandere l’accesso al nostro lavoro al pubblico più vasto possibile, beneficiando membri e comunità cinematografica. Infondere innovazione mantenendo la nostra legacy”.

Neal Mohan (CEO YouTube) ha aggiunto: “Gli Oscar sono un’istituzione culturale essenziale. Questa partnership ispirerà nuove generazioni di creativi e amanti del cinema, restando fedele alla tradizione”.

Il contratto tra Academy e Disney-ABC resterà valido fino alla 100ª edizione nel 2028.