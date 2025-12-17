Oscar 2026 | Le shortlist per le 12 categorie tecniche

Sono online le shortlist dei film eleggibili per le nomination tecniche agli Oscar 2026. Wicked: Parte 2 e I Peccatori tra i più presenti.

L’Academy ha reso note le shortlist per gli Oscar 2026 in 12 categorie, tra cui le nuove Casting e Cinematography. Wicked: Parte 2 e Sinners (I Peccatori da noi) guidano con sette menzioni ciascuna (inclusi doppi ingressi per le canzoni), seguiti da Frankenstein con sei.

Tra i highlights: forte presenza di Sirât (Spagna) con cinque shortlist, sorpresa tra i film internazionali. Diane Warren torna con Dear Me da Diane Warren: Relentless (potenziale 17ª nomination). Forte anno per le registe donne (7/15 internazionali, 10/15 documentari).

Nessuna shortlist per l’Italia nel Miglior Film Internazionale (Familia di Francesco Costabile escluso), ma presenza italiana con Playing God di Matteo Burani tra i corti animati e Sweet Dreams of Joy da Viva Verdi! tra le canzoni originali.

Oscar 2026 | Ecco le shortlist per categoria

Miglior Film Internazionale

Argentina – Belén

Brasile – The Secret Agent

Francia – It Was Just an Accident

Germania – Sound of Falling

India – Homebound

Iraq – The President’s Cake

Giappone – Kokuho

Giordania – All That’s Left of You

Norvegia – Sentimental Value

Palestina – Palestine 36

Corea del Sud – No Other Choice

Spagna – Sirât

Svizzera – Late Shift

Taiwan – Left-Handed Girl

Tunisia – The Voice of Hind Rajab

Miglior Canzone Originale (tra le 15)

Dear Me da Diane Warren: Relentless

Dream As One da Avatar: Fire and Ash

The Girl In The Bubble e No Place Like Home da Wicked: For Good

I Lied To You e Last Time (I Seen The Sun) da Sinners

Sweet Dreams Of Joy da Viva Verdi! (tocco italiano)

Effetti Visivi

Avatar: Fire and Ash

F1

Frankenstein

Jurassic World Rebirth

Sinners

Superman

Tron: Ares

Wicked: For Good

Colonna Sonora Originale (tra le 20)

Avatar: Fire and Ash

F1

Frankenstein

Sinners

Wicked: For Good

Le votazioni per le nomination si terranno dal 12 al 16 gennaio, con l’annuncio il 22 gennaio. La cerimonia degli Oscar 2026 è fissata per il 15 marzo.

