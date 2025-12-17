Oscar 2026 shortlist nomination
Oscar 2026 | Le shortlist per le 12 categorie tecniche

Scritto da Frenck Coppola

Sono online le shortlist dei film eleggibili per le nomination tecniche agli Oscar 2026. Wicked: Parte 2 e I Peccatori tra i più presenti.

L’Academy ha reso note le shortlist per gli Oscar 2026 in 12 categorie, tra cui le nuove Casting e Cinematography. Wicked: Parte 2 e Sinners (I Peccatori da noi) guidano con sette menzioni ciascuna (inclusi doppi ingressi per le canzoni), seguiti da Frankenstein con sei.

Tra i highlights: forte presenza di Sirât (Spagna) con cinque shortlist, sorpresa tra i film internazionali. Diane Warren torna con Dear Me da Diane Warren: Relentless (potenziale 17ª nomination). Forte anno per le registe donne (7/15 internazionali, 10/15 documentari).

Nessuna shortlist per l’Italia nel Miglior Film Internazionale (Familia di Francesco Costabile escluso), ma presenza italiana con Playing God di Matteo Burani tra i corti animati e Sweet Dreams of Joy da Viva Verdi! tra le canzoni originali.

Oscar 2026 | Ecco le shortlist per categoria

Miglior Film Internazionale

  • Argentina – Belén
  • Brasile – The Secret Agent
  • Francia – It Was Just an Accident
  • Germania – Sound of Falling
  • India – Homebound
  • Iraq – The President’s Cake
  • Giappone – Kokuho
  • Giordania – All That’s Left of You
  • Norvegia – Sentimental Value
  • Palestina – Palestine 36
  • Corea del Sud – No Other Choice
  • Spagna – Sirât
  • Svizzera – Late Shift
  • Taiwan – Left-Handed Girl
  • Tunisia – The Voice of Hind Rajab

Miglior Canzone Originale (tra le 15)

  • Dear Me da Diane Warren: Relentless
  • Dream As One da Avatar: Fire and Ash
  • The Girl In The Bubble e No Place Like Home da Wicked: For Good
  • I Lied To You e Last Time (I Seen The Sun) da Sinners
  • Sweet Dreams Of Joy da Viva Verdi! (tocco italiano)

Effetti Visivi

  • Avatar: Fire and Ash
  • F1
  • Frankenstein
  • Jurassic World Rebirth
  • Sinners
  • Superman
  • Tron: Ares
  • Wicked: For Good

Colonna Sonora Originale (tra le 20)

  • Avatar: Fire and Ash
  • F1
  • Frankenstein
  • Sinners
  • Wicked: For Good

Le votazioni per le nomination si terranno dal 12 al 16 gennaio, con l’annuncio il 22 gennaio. La cerimonia degli Oscar 2026 è fissata per il 15 marzo.

Fonte: Deadline

