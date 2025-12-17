Oscar 2026 | Le shortlist per le 12 categorie tecniche

Sono online le shortlist dei film eleggibili per le nomination tecniche agli Oscar 2026. Wicked: Parte 2 e I Peccatori tra i più presenti.
L’Academy ha reso note le shortlist per gli Oscar 2026 in 12 categorie, tra cui le nuove Casting e Cinematography. Wicked: Parte 2 e Sinners (I Peccatori da noi) guidano con sette menzioni ciascuna (inclusi doppi ingressi per le canzoni), seguiti da Frankenstein con sei.
Tra i highlights: forte presenza di Sirât (Spagna) con cinque shortlist, sorpresa tra i film internazionali. Diane Warren torna con Dear Me da Diane Warren: Relentless (potenziale 17ª nomination). Forte anno per le registe donne (7/15 internazionali, 10/15 documentari).
Nessuna shortlist per l’Italia nel Miglior Film Internazionale (Familia di Francesco Costabile escluso), ma presenza italiana con Playing God di Matteo Burani tra i corti animati e Sweet Dreams of Joy da Viva Verdi! tra le canzoni originali.
Oscar 2026 | Ecco le shortlist per categoria
Miglior Film Internazionale
- Argentina – Belén
- Brasile – The Secret Agent
- Francia – It Was Just an Accident
- Germania – Sound of Falling
- India – Homebound
- Iraq – The President’s Cake
- Giappone – Kokuho
- Giordania – All That’s Left of You
- Norvegia – Sentimental Value
- Palestina – Palestine 36
- Corea del Sud – No Other Choice
- Spagna – Sirât
- Svizzera – Late Shift
- Taiwan – Left-Handed Girl
- Tunisia – The Voice of Hind Rajab
Miglior Canzone Originale (tra le 15)
- Dear Me da Diane Warren: Relentless
- Dream As One da Avatar: Fire and Ash
- The Girl In The Bubble e No Place Like Home da Wicked: For Good
- I Lied To You e Last Time (I Seen The Sun) da Sinners
- Sweet Dreams Of Joy da Viva Verdi! (tocco italiano)
Effetti Visivi
- Avatar: Fire and Ash
- F1
- Frankenstein
- Jurassic World Rebirth
- Sinners
- Superman
- Tron: Ares
- Wicked: For Good
Colonna Sonora Originale (tra le 20)
- Avatar: Fire and Ash
- F1
- Frankenstein
- Sinners
- Wicked: For Good
Le votazioni per le nomination si terranno dal 12 al 16 gennaio, con l’annuncio il 22 gennaio. La cerimonia degli Oscar 2026 è fissata per il 15 marzo.
Fonte: Deadline
