Oscar 2020: Il video In Memoriam cantato da Billie Eilish

Come di consueto, la notte degli Oscar non ha solo decretato i migliori film, ma anche gli artisti scomparsi nell'anno appena passato. Il toccante segmento "In Memoriam" quest'anno è stato affidato a Billie Eilish.

La giovanissima stella della musica pop Billie Eilish ha avuto l'onore di celebrare gli artisti scomparsi intonando "Yesterday" di John Lennon. Il segmento è stato introdotto da un commosso Steven Spielberg.

Tra gli artisti ricordati sullo schermo dagli Academy, Kobe Bryant, Kirk Douglas, Doris Day, John Singleton, Peter Mayhew, Agnes Varda, D. A. Pennebaker, Peter Fonda, Diahann Caroll, Rip Taylor, Robert Forster, John Witherspoon, Franco Zeffirelli, Piero Tosi e tanti altri.

Non sono mancate, ovviamente, le "classiche" polemiche legate alle assenze illustri, a tal proposito fanno rumore le assenze di Luke Perry e Sid Haig.

