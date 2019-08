Gli Oscar 2020 sono già al centro della polemica, ed il motivo riguarderebbe la volontà degli stuntmen di essere considerati artisti a tutti gli effetti.

In questi giorni l'associazione degli stuntmen hollywoodiani è scesa in campo per protestare contro la decisione dell'Academy di rimandare nuovamente al mittente la richiesta di creare una categoria ad hoc per coloro che rischiano la vita sul set per ricreare sequenze spettacolari nei film più amati dal pubblico.

Attraverso una lunga intervista rilasciata a Indiewire, Jake Gill (portavoce del movimento) ha spiegato le motivazioni che spingono la sua associazione ad aprire una disputa nei confronti dell'Academy. Nel particolare, Gill ha rivelato di aver in passato ottenuto rassicurazioni dalla controparte professionale, senza però mai avere la giusta attenzione.

Quando per la prima volta li ho contattati erano stati incredibilmente disposti ad aiutare. Con il passare degli anni si sono stancati di me, ora è persino difficile ottenere un incontro.

Gill ha inoltre rivelato di aver ottenuto negli anni il supporto di un altro membro dell'Academy (di una categoria diversa dalla sua), ma anche in questo caso il risultato non è cambiato.

Mi hanno detto, proprio in faccia, 'Devi rinunciarci. Non accadrà mai'. Attualmente abbiamo 95 membri nel nostro gruppo e il prossimo saremo oltre 100, cifra che l'Academy aveva detto fosse un requisito per ottenere un possibile premio. Ho sempre discusso del fatto che nella nostra professione ci sono meno individui attivi rispetto agli altri dipartimenti e che non serviva avere 100 membri votanti. Ho inoltre ricordato che altre categorie degli Oscar avevano meno di 100 membri quando hanno ottenuto il riconoscimento, ma mi hanno smentito dicendo che non fosse vero

Il sindacato degli stuntmen nel 2007 ha ottenuto l'istituzione di un premio professionale, e gli Oscar canadesi dalla prossima edizione ha già fatto sapere che istituirà una categoria ad hoc, Best Stunt Coordination.

L'Academy capirà prima o poi che la categoria professionale degli stuntmen ha un ruolo fondamentale nella splendida catena di montaggio nota come Hollywood? Film come Mad Max: Fury Road e Revenant - Redivivo hanno ottenuto tante nominations agli Oscar, ma le avrebbero ottenute senza il lavoro degli stuntmen?