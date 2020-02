Oscar 2020: I nostri pronostici sui vincitori

Domani notte a Los Angeles verranno assegnati gli Oscar 2020, giunti alla loro 92a edizione. Ma chi si aggiudicherà l'ambita statuetta? Ecco i nostri pronostici.

La guerra, le bombe e la determinazione di due giovani soldati: tutto questo è 1917, il war movie di Sam Mendes girato in piano-sequenza che, forte delle sue 10 nomination, potrebbe far sua la statuetta per il miglior film.

C'è poi il fenomeno Joker (11 candidature) che, per quanto riguarda la categoria di miglior attore protagonista, non dovrebbe avere rivali: Joaquin Phoenix ha già la statuetta in mano.

Stesso discorso per la controparte femminile: Renée Zellweger ha entusiasmato tutti con la sua intensa interpretazione nei panni di Judy Garland nel biopic Judy.

E poi? Parasite di Bong John-ho ha fatto piazza pulita intorno a sé e, oltre al premio come miglior film internazionale, potrebbe aggiudicarsi anche quello per la sceneggiatura originale e, perché no, quello per la regia.

Ricordiamo che la cerimonia dei 92° Academy Awards sarà trasmessa su. Sky Cinema e, in chiaro, su TV8.

Ecco di seguito i pronostici di Universal Movies:

Miglior film: 1917

Miglior regia: Bong John-ho (Parasite)

Miglior attore protagonista: Joaquin Phoenix (Joker)

Miglior attrice protagonista: Renée Zellweger (Judy)

Miglior attore non protagonista: Brad Pitt (C'era una volta a... Hollywood)

Miglior attrice non protagonista: Laura Dern (Storia di un matrimonio)

Miglior sceneggiatura originale: Bong John-ho e Han Jin-won (Parasite)

Miglior sceneggiatura non originale: Taika Waititi (Jojo Rabbit)

Miglior film internazionale: Parasite

Miglior film d'animazione: Klaus - I segreti del Natale

Miglior fotografia: Roger Deakins (1917)

Miglior scenografia: Dennis Gassner e Lee Sandales (1917)

Miglior montaggio: Thelma Schoomaker (The Irishman)

Miglior colonna sonora: Hildur Guðnadóttir (Joker)

Miglior canzone: (I'm Gonna) Love Me Again (Rocketman)

Migliori effetti speciali: Andrew R. Jones, Robert Legato, Elliot Newman e Adam Valdez (Il Re Leone)

Miglior documentario: The Cave