Anica ha diffuso in queste ore la lista dei film italiani candidabili per una nomination agli Oscar 2020 relativamente alla categoria Miglior Film Straniero.

La prima sorpresa che balza subito agli occhi è il numero di film presentati per la prestigiosa candidatura. Dai 21 film della passata edizione, si è passati alla modica cifra di 5, e si tratta di pellicole che hanno attraversato le sale cinematografiche tra il 1° ottobre 2018 ed il 30 settembre 2019.

Questa la lista:

MARTIN EDEN di Pietro Marcello (Info)

LA PARANZA DEI BAMBINI di Claudio Giovannesi (info)

IL PRIMO RE di Matteo Rovere (info)

IL TRADITORE di Marco Bellocchio (info)

IL VIZIO DELLA SPERANZA di Edoardo De Angelis (info)

Il prossimo passo sarà quello di scegliere il film che potrà concorrere per la cinquina magica agli Oscar 2020 per la categoria Miglior Film Straniero. La scelta sarà affidata ad una commissione istituita presso l'ANICA su richiesta dell'Academy Awards. La deadline per la scelta è il 1° ottobre 2019.

L'annuncio delle nominations poi è previsto per il 13 gennaio 2020, con la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 9 febbraio 2020.