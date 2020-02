Oscar 2020: La lista dei vincitori in tempo reale

Tra poche ore l'Academy decreterà il meglio del cinema nell'anno appena terminato, e lo farà assegnando gli ambiti Oscar 2020.

In questo nostro articolo daremo spazio alla lista dei vincitori (in tempo reale) di un'edizione che, così come accaduto lo scorso anno, si prepara a offrire spettacolo senza l'ausilio di un presentatore ufficiale.

Il frontrunner della serata non può non essere Joker con le sue 11 nomination, ma occhio anche ai quotatissimi 1917, The Irishman e C'era una volta a... Hollywood, tutti con ben 10 nomination. Ma occhio al sorprendente Parasite.

Non vi resta che aggiornare in continuazione questa pagina, e scorrere così in tempo reale tutti i vincitori degli Oscar 2020.

I Primi Premi saranno assegnati quando in Italia saranno le 02:00 della notte, con il red carpet partito già dalle 22:50. Ricordiamo che in chiaro la trasmissione è attesa su TV8.

TUTTI I VINCITORI

ATTORE NON PROTAGONISTA

Tom Hanks (Un amico straordinario)

Anthony Hopkins (I due papi)

Al Pacino (The Irishman)

Joe Pesci (The Irishman)

Brad Pitt (C’era una volta a… Hollywood)

Cathy Bates (Richard Jewell)

Laura Dern (Storia di un Matrimonio)

Scarlett Johansson (Jojo Rabbit)

Florence Pugh (Piccole Donne)

Margot Robbie (Bombshell)

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Piccole Donne

C’era una volta a… Hollywood

Joker

Piccole Donne

Storia di un Matrimonio

1917

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker

Dcera (Daughter)

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbors’ Window

Saria

A Sister

Ford v Ferrari

Joker

1917

C’era una volta a… Hollywood

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker

Ad Astra

Ford v Ferrari

Joker

1917

C’era una volta a… Hollywood

ATTORE PROTAGONISTA

Antonio Banderas (Dolor Y Gloria)

Leonardo DiCaprio (C’era una volta a… Hollywood)

Adam Driver (Storia di un Matrimonio)

Joaquin Phoenix (Joker)

Jonathan Pryce (I Due Papi)

Cinthia Erivo (Harriet)

Scarlett Johansson (Storia di un matrimonio)

Saoirse Ronan (Piccole Donne)

Charlize Theron (Bombshell)

Renée Zellweger (Judy)

Dragon Trainer 3: il mondo nascosto

I lost my body

Klaus

Missing Link

Toy Story 4

The Irishman

Joker

The Lighthouse

1917

C’era una volta a… Hollywood

Martin Scorsese (The Irishman)

Todd Phillips (Joker)

Sam Mendes (1917)

Quentin Tarantino (C’era una volta a… Hollywood)

Bong Joon-ho (Parasite)

Ford v Ferrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Parasite

American Factory

The Case

The Edge of Democracy

For Sama

Honeyland

In the Absence

Learning to Skateboard in a War Zone for a Girl

Life overtakes me

St Luis Superman

Walk Run Cha-cha

Corpus Christi (Poland)

Honeyland (Nord Macedonia)

I Miserabili (Francia)

Dolor y Gloria (Spagna)

Parasite (Corea del Sud)

Bombshell

Joker

Judy

Maleficent: Signora del Male

1917

Ford v Ferrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Piccole Donne

Storia di un matrimonio

1917

C’era una volta a… Hollywood

Parasite

Avengers: Endgame

The Irishman

Il Re Leone

1917

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Piccole Donne

I Due Papi

Cena con Delitto – Knives Out

Storia di un Matrimonio

1917

C’era una volta a… Hollywood

Parasite

Toy Story 4

Rocketman

Breakthrough

Frozen 2

Harriet

The Irishman

Jojo Rabbit

1917

C’era una volta a… Hollywood

Parasite