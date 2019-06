Poche ore fa l’Academy of Motion Picture Arts & Sciences ha annunciato i nomi degli artisti che riceveranno l’ambito Oscar alla carriera.

Il 27 ottobre prossimo David Lynch, Wes Studi e la nostra Lina Wertmüller saranno premiati dall’Academy durante la nuova edizione dell’Annual Governors Awards.

Inoltre l’attrice Geena Davis sarà onorata con il Jean Hersholt Humanitarian Award, in particolare per il suo impegno nel riconoscimento dell’uguaglianza di genere nei media. A tal proposito va ricordato che la Davis ha fondato il Geena Davis Institute of Gender in Media, una nonprofit che spinge gli studios a creare più personaggi femminili in tv e al cinema, in particolare nella programmazione per bambini.

Wes Studi è un attore di origini cherokee che ha partecipato a film del calibro di Balla coi Lupi e L’ultimo dei Mohicani. L’attrice e regista italiana Lina Wertmüller è passata alla storia come prima donna a ricevere una nominations agli Oscar per la Miglior Regia, l’anno era il 1976, ed il film Pasqualino Settebellezze. Non ci sono, inoltre, parole per David Lynch, regista di grande caratura capace di realizzare successi del calibro di The Elephant Man, Velluto Blu e Mulholland Drive.