La corsa all'ambito Oscar 2020 per il Miglior Film è oramai partita, ed i cinecomics sono pronti a concorrere per un posto tra i nominati.

Con Joker protagonista della Mostra del Cinema di Venezia con la vittoria dell'ambito Leone d'Oro per il Miglior Film, la Disney sembra fortemente intenzionata a promuovere Avengers: Endgame per la corsa agli Oscar 2020. La conferma è arrivata dalla presenza del kolossal nella lista dei film che Disney mostrerà all'Academy nelle prossime settimane (qui). Gli altri film presenti in lista sono Aladdin, Il Re Leone, Toy Story 4 e Frozen II: Il Segreto di Arendelle.

Durante la scorsa edizione degli Oscars, per esempio, la campagna Disney ha fatto guadagnare ben 7 nominations (tra cui Miglior Film) a Black Panther, riuscendo però a portare a casa solo 3 statuette (scenografia, costumi e colonna sonora). Allora perchè non celebrare il successo straordinario ottenuto da Avengers: Endgame con una campagna pro-Oscar sontuosa?

L'obiettivo è chiaro: spingere Avengers: Endgame verso le nominations nelle categorie principali dell'Academy, e magari far trionfare Robert Downey jr in quella attoriale. Disney riuscirà a convincere ancora l'Academy della bontà del genere cinecomic? E soprattutto vedremo una sfida Marvel/DC nella categoria Miglior Film con Joker e Avengers: Endgame?