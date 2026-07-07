Il Museo Nazionale del Cinema di Torino ha annunciato il lancio di un nuovo e stimolante progetto audio intitolato Il mio nome è Orson Welles. Si tratta di un podcast in quattro puntate interamente dedicato a uno dei registi e interpreti più rivoluzionari, geniali e poliedrici della storia del cinema mondiale. Il progetto nasce come naturale approfondimento dell’omonima mostra temporanea ospitata all’interno della Mole Antonelliana e debutterà ufficialmente a partire dal 9 luglio 2026, con la pubblicazione di un nuovo episodio a cadenza settimanale sul canale Spotify ufficiale dell’istituzione torinese.

La serie audio, moderata e condotta da Lorenzo Orsi, si propone di esplorare l’universo creativo, artistico e umano del celebre cineasta. La particolarità dell’operazione, come sottolineato dal presidente del Museo Enzo Ghigo, sta nel coinvolgimento diretto dei dipendenti e dei conservatori della struttura. Saranno infatti loro, puntata dopo puntata, a mettere a disposizione del pubblico le proprie competenze professionali per offrire uno sguardo corale e inedito sul regista, arricchendo il racconto grazie alla lettura di brani estratti dal celebre volume A pranzo con Orson edito da Adelphi.

Orson Welles podcast: trama e calendario dei quattro episodi su Spotify

Il podcast non si limiterà a ripercorrere la sola carriera cinematografica dell’autore, ma si spingerà verso le sue incursioni nel teatro, nella radio e nella musica, analizzando il contesto storico dell’epoca e l’enorme influenza che la sua opera esercita ancora oggi sulla contemporaneità e sui moderni linguaggi dell’audiovisivo. La produzione tecnica e sonora della serie è stata affidata a Superbudda, noto collettivo torinese specializzato nella ricerca musicale e già storico collaboratore del Museo per le sonorizzazioni dei film muti.

Di seguito il calendario ufficiale delle quattro puntate settimanali programmate per il mese di luglio:

9 luglio 2026: “Il potere degli studios e il mito del cattivo Welles” con Fabio Pezzetti Tonion (Bibliomediateca Mario Gromo).

“Il potere degli studios e il mito del cattivo Welles” con Fabio Pezzetti Tonion (Bibliomediateca Mario Gromo). 16 luglio 2026: “Contro l’eternità del gusto” con Stefano Boni (conservatore capo e curatore).

“Contro l’eternità del gusto” con Stefano Boni (conservatore capo e curatore). 23 luglio 2026: “L’ossessione dopo i titoli di coda” con Claudia Gianetto (responsabile dell’area Mole).

“L’ossessione dopo i titoli di coda” con Claudia Gianetto (responsabile dell’area Mole). 30 luglio 2026: “Quarto Potere è una commedia” con Grazia Paganelli (responsabile programmazione Cinema Massimo).