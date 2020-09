Origini Segrete è il nuovo thriller supereroistico spagnolo lanciato dalla piattaforma Netflix. Questa è la nostra recensione.

Scritto e diretto da David Galan Galindo, autore anche dell’omonimo romanzo da cui il film è tratto. Nel cast troviamo Antonio Resines, Javier Rey, Brays Efe, e Veronica Echeugui.

Madrid 2019. Una serie di sconvolgenti omicidi ispirati ai fumetti sconvolge la città, ad indagare su questo caso ci sono l’anziano prossimo alle pensione detective Cosme, il suo futuro sostituto l’impetuoso e impulsivo ispettore David. Data la particolare natura del modus operandi del serial killer, ad affiancare i detective ci saranno Jorge, figlio nerd di Cosme e Norma capo della polizia fanatica di manga e cosplay.

Origini Segrete è senza dubbio una miscela di diversi generi cinematografici: la pellicola passa in maniera fin troppo semplice dal thriller al comedy movie, senza disdegnare le grandi opere supereroistiche dei giorni nostri, e purtroppo questo miscuglio non sempre risulta apprezzabile.

Nonostante la regia di Galindo abbia come base una trama convincente e accattivante, la narrazione di Origini Segrete non riesce a sfruttare il potenziale di una sceneggiatura apparentemente solida, creando il più delle volte confusione. Ciò che maggiormente delude è il lato comico: cade spesso in battute cariche di clichè inutili; convince, invece, la sua anima più dark, e questo grazie alla presenza di scene adrenaliniche ed li susseguirsi della scoperta dei dettagli relativi al serial killer decentemente nascosti nella trama.

Le musiche aderiscono alla storia accompagnando piacevolmente lo spettatore nella visione. Un nota lodevole va al trucco a cura di Paula Cruz, e alla fotografia di Rita Norieja, a cui va il merito della presentazione degli omicidi con una cura dei dettagli impressionante.

Il cast formato da quasi tutti nomi noti in Spagna non delude le aspettative. I personaggi sono bel delineati e si lasciano amare, solo il nerd Jorge pare un pò troppo banale e ricco dei soliti stereotipi tipici di questa figura.

Conclusione. Origini Segrete è un film piacevole dal ritmo coinvolgente con un finale che lascia presagire un sequel, a tal proposito ci si augura che il miscuglio di genere venga accantonato per dar maggior risalto ad una trama davvero promettente.

⭐⭐⭐ Classificazione: 2.5 su 5.