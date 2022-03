Le origini del terrificante Pennywise nella nuova serie Welcome to Derry

Il celebre romanzo di Stephen King “IT” potrebbe nuovamente ispirare Hollywood, ma questa volta attraverso la realizzazione di una serie tv prequel dal titolo Welcome to Derry.

Questa sera Bloody Disgusting ha riportato in rete la notizia che HBO Max è in procinto di dare il via libera alla realizzazione di Welcome to Derry, una serie tv che possa raccontare le origini della maledizione del clown Pennywise, come noto protagonista del famoso romanzo firmato da Stephen King “IT“. La fonte riferisce, inoltre, che a bordo del progetto, in cabina di produzione, sono presenti anche Andy Muschietti e Barbara Muschietti, rispettivamente regista e produttrice dei due adattamenti cinematografici da circa 1 miliardo di dollari del romanzo.

Secondo le primissime indiscrezioni, Welcome to Derry potrebbe essere ambientata negli anni sessanta precedendo così gli eventi narrati nel film del 2017 IT: Capitolo Uno. Se la serie dovesse ottenere il via libera da HBO Max, sarebbe in effetti la prima volta che Hollywood epande i confini narrativi delle opere di Stephen King in un progetto da destinare al cinema o in tv. Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito.