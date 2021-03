In occasione della prima serata del Festival di Sanremo, il colosso Netflix ha mostrato il primo trailer di Il Divin Codino, il biopic incentrato sul celebre campione di calcio Roberto Baggio.

Il film arriverà su Netflix a partire dal 26 maggio prossimo, e conterà un cast formato da Andrea Arcangeli, Valentina Bellè, Antonio Zavatteri, Thomas Trabacchi, Andrea Pennacchi, con Letizia Lamartire impegnata nel ruolo di regista.

Il Divin Codino è stato annunciato nell’ambito di un accordo tra Netflix e Mediaset, due anni fa, per realizzare e diffondere film italiani in tutto il mondo. Questa è la descrizione del film: “una cronistoria dei 22 anni di carriera della star del calcio Roberto Baggio che include il difficile esordio come giocatore e le divergenze con alcuni degli allenatori.”

Potete apprezzare il poster ufficiale del film a questo indirizzo, mentre il trailer lo trovate qui di seguito: