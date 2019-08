Dal 26 Luglio è disponibile su Netflix la settima - ed ultima - stagione della serie tv Orange is the New Black, nata lo ricordiamo dalla mente di Jenji Kohan.

Piper Chapman ha finalmente scontato la sua pena e il mondo esterno la aspetta; ma la vita reale non è come la prigione e non sarà facile per l’indifesa biondina costruirsi una nuova vita.

Il Commento

Questo finale di stagione non poteva che terminare nel modo giusto. Le nostre "tragiche eroine" giungono al loro personale epilogo, e il tutto si conclude con un gratificante finale che piacerà molto ai fan della serie. E' in questo modo che la showrunner Jenji Leslie Kohan (creatrice dell’ironica e surreale serie Weeds) conferma la sua bravura nel ruolo di sceneggiatrice e presentatrice del mondo femminile.

La crew del carcere di massima sicurezza di Litchfield si ritrova divisa nei vari bracci della prigione, immersa nella "routine" quotidiana, cercando di sopravvivere in un ambiente difficile e ostile. La narrazione che lega i 13 episodi ripercorre, attraverso numerosi flashback, le vicende personali delle detenute, delineando con maggior precisione i caratteri e le personalità di ognuna di loro.

I temi che vengono affrontati sono tanti, e abbravviano sia la sfera delle emozioni e dei legami interpersonali, che le vicende sociali attuali. A tal proposito riteniamo che un occhio particolare sia stato dedicato al crescente fenomeno dell’immigrazione negli Usa. Jenji Kohan guarda con attenzione alla politica estera "trumpiana" e offre la sua personale visione delle cose, che non possiamo che apprezzare e condividere.

L’ottima bravura delle attrici incluse in questo progetto targato Netflix, unitamente ad una sceneggiatura ben costruita e articolata, spinge Orange is the New Black tra i prodotti televisivi più belli e interessanti degli ultimi anni. Netflix si consacra, con le tematiche affrontate ancora una volta in OITNB, leader dell'intrattenimento con particolar attenzione verso tutto ciò che è anti-convenzionale e fuori dalle righe.