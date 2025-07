Operazione Vendetta | Rami Malek è in arrivo su Disney+

Lo spy-thriller Operazione Vendetta è pronto per il suo esordio sulla piattaforma digitale di Disney+.

Il film con protagonista Rami Malek, targato 20th Century Studios, approderà sulla piattaforma di casa Disney il prossimo 17 luglio 2025, a tal proposito è stato diffuso il trailer ufficiale. Operazione Vendetta arriva su Disney+ dopo il lancio nelle sale avvenuto lo scorso 10 aprile.

Operazione Vendetta mostra l’avvincente viaggio del decodificatore della CIA Charlie Heller (Rami Malek), che usa la sua intelligenza in una sfrenata ricerca di giustizia dopo che sua moglie viene uccisa in un attacco terroristico. Sotto la guida tattica del veterano agente della CIA Henderson (Laurence Fishburne), Heller si trasforma da analista in vendicatore in una storia appassionante di amore, perdita e vendetta. Sullo sfondo di uno scenario internazionale visivamente mozzafiato.

Operazione Vendetta è diretto dall’acclamato regista James Hawes ed è stato definito “un avvincente thriller di spionaggio globale” da Pete Hammond di Deadline.

