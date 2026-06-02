A24 ha rilasciato il primo trailer di Onslaught, un action dalle tinte horror diretto da Adam Wingard, regista già noto per You’re Next e Godzilla vs. Kong.

La pellicola, che promette un ritmo serrato e sequenze ad altissimo impatto visivo, farà il suo debutto ufficiale esclusivamente nelle sale cinematografiche a partire da venerdì 4 settembre. Onslaught segna il ritorno del regista alle atmosfere di genere più crude, mettendo al centro della narrazione una letale minaccia militare in un contesto isolato.

Soldati geneticamente modificati e la lotta nel deserto nel nuovo film di Adam Wingard

La trama vede come protagonista Adria Arjona nei panni di una madre, ex cecchina dell’esercito, che vive in un’area di sosta per roulotte nel deserto. La donna si ritroverà costretta a sfoderare tutta la sua esperienza bellica per proteggere la propria famiglia da una minaccia totalmente inaspettata: una squadra di super soldati geneticamente modificati, fuggiti da una vicina struttura militare segreta.

Il trailer si apre mostrando la protagonista integrarsi nella comunità desertica con la figlia, sparando a delle zucche e godendosi quella che sembra una ritrovata sicurezza, prima che il sorvolo di elicotteri Black Hawk rompa la quiete. Un personaggio interpretato da Rebecca Hall spiega la natura del pericolo: si tratta di combattenti ideali progettati per essere impiegati contro la popolazione domestica, condizionati per uccidere fino a quando non verranno fermati.

Il film, scritto da Simon Barrett a partire da un soggetto sviluppato insieme allo stesso Wingard, vanta un cast eccezionale che include Dan Stevens, Drew Starkey (nei panni di un agente incaricato di ripulire il caos generato dall’esercito), Eric Wareheim, Reginald VelJohnson, Michael Biehn e il campione di arti marziali Alex Pereira.

Al botteghino statunitense Onslaught dovrà vedersela con una concorrenza agguerrita, sfidando direttamente il thriller poliziesco di Paramount By Any Means (con Mark Wahlberg e Yahya Abdul-Mateen II) e l’horror Buddy. Tra i produttori del progetto figurano Aaron Ryder, Andrew Swett, Jeremy Platt e Alexander Black.