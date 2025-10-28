Hulu ha annunciato il rinnovo della serie di successo “Only Murders in the Building” per una sesta stagione.

La notizia è stata riportata quest’oggi dal the Hollywood Reporter, ed è arrivata solo alcune ore dopo la messa in onda su Hulu dell’ultimo episodio della quinta stagione. Secondo la fonte, inoltre, i nuovi episodi avranno una novità molto importante, ossia dopo cinque stagioni con una sola ambientazione “New York”, la sesta vedrà il trio di investigatori districarsi tra le strade di Londra.

Only Murders in the Building si conferma per Hulu un vero successo di critica e pubblico. La quinta stagione è andata in onda il 9 settembre e la serie è tornata nella classifica Nielsen delle 10 migliori serie originali in streaming per la settimana di debutto e per quella successiva, accumulando poco più di un miliardo di minuti di visione in quel periodo. (È uscita dalla top 10 nella classifica più recente, relativa alla settimana dal 22 al 28 settembre.).

Only Murders in the Building, le informazioni della quinta stagione

La quinta stagione è interpretata da Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez, Michael Cyril Creighton, con guest star speciali che includono Meryl Streep, Da’Vine Joy Randolph, Richard Kind, Nathan Lane, Bobby Cannavale, Renée Zellweger, Logan Lerman, Christoph Waltz, Téa Leoni, Keegan-Michael Key, Beanie Feldstein, Dianne Wiest, Jermaine Fowler e molti altri.

Dopo la scomparsa del loro amato portiere Lester, morto in circostanze sospette, Charles, Oliver e Mabel si rifiutano di credere che si tratti di un incidente. La loro indagine li conduce negli angoli più oscuri di New York e oltre, dove il trio scopre una pericolosa rete di segreti che collega potenti miliardari, criminali della vecchia guardia e misteriosi residenti dell’Arconia. I tre si accorgono di una frattura più profonda tra la città leggendaria che credevano di conoscere e la nuova New York che si evolve attorno a loro: una città in cui la criminalità radicata lotta per restare a galla mentre in campo scendono nuove forze ancora più pericolose.

I co-creatori e sceneggiatori di Only Murders in the Building sono Steve Martin & John Hoffman (Grace & Frankie, Looking). Martin & Hoffman sono gli executive producer insieme a Martin Short, Selena Gomez, il creatore di This Is Us Dan Fogelman, Jess Rosenthal, Ben Smith e JJ Philbin. La serie è prodotta da 20th Television, parte dei Disney Television Studios.