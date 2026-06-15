Disney+ ha annunciato una sfilata di nuovi ingressi d’eccezione che si uniranno come ricorrenti alla sesta stagione di Only Murders in the Building.

Per la prima volta nella storia della serie comedy-mystery, le riprese hanno lasciato i confini degli Stati Uniti per spostarsi nel Regno Unito: Charles, Oliver e Mabel abbandoneranno infatti temporaneamente l’Arconia di New York per risolvere un intricato mistero ambientato nel cuore di Londra. L’infornata di talenti locali, confermata da Deadline, attinge a piene mani dai franchise di culto più importanti del Paese, inserendo nel cast ben tre volti storici di Doctor Who, due veterani della saga cinematografica di Harry Potter e una delle protagoniste assolute del fenomeno Bridgerton.

Only Murders in the Building 6: le grandi novità tra volti storici e icone pop

Il colpo di scena produttivo permette alla serie di rimescolare le carte, offrendo al pubblico una costellazione di sospettati e alleati di primissimo piano, perfetti per popolare la trama dei nuovi episodi di Only Murders in the Building. La sceneggiatura della nuova stagione, curata dai co-creatori Steve Martin e John Hoffman, sfrutterà l’esperienza e il carisma di interpreti abituati a dominare lo schermo.

Tra i nuovi nomi annunciati spicca David Tennant, indimenticabile Decimo e Quattordicesimo Dottore in Doctor Who, attualmente protagonista su Disney+ con la serie Rivals e recentemente apparso in The Thursday Murder Club. Accanto a lui troveremo Nicola Coughlan, colonna portante del dramma in costume Bridgerton dove ha dominato la terza stagione nei panni di Penelope Featherington. Il trio legato ai Signori del Tempo si completa con Jodie Whittaker, l’attrice che ha fatto la storia come prima donna a interpretare l’iconico Time Lord nella serie sci-fi della BBC e reduce dal film Netflix Office Romance.

Il fronte cinematografico si arricchisce con il premio Oscar Jim Broadbent, noto agli appassionati per il ruolo di Horace Lumacorno nella saga di Harry Potter e visto di recente in Bridget Jones: Mad About the Boy, e Kathryn Hunter, che nel franchise del celebre mago interpretava Arabella Figg e che vanta nel curriculum prove importanti in Povere creature! e Megalopolis. A completare questa tornata di annunci ci sono Richard Ayoade, vincitore del BAFTA per The IT Crowd e presto nel cast vocale di Sonic the Hedgehog 4, e Adrian Lukis, caratterista britannico apparso in The Boys in the Boat e Joy.

Tutti questi attori si aggiungono a un cast di ricorrenti già eccezionale ufficializzato nelle scorse settimane, che vede coinvolti Martin Freeman, Jennifer Saunders, Geri Halliwell-Horner, Simone Ashley, Sean Teale, Amar Chadha-Patel, Rhea Norwood, Matthew Beard, Sharon Horgan, Jamie Demetriou, Anjana Vasan, Jane Horrocks, Derek Jacobi e Lesley Nicol. I tre protagonisti Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez figurano anche in veste di produttori esecutivi al fianco di Dan Fogelman e Jess Rosenthal.

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