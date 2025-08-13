Only Murders in the Building | Il trailer della Stagione 5

Disney+ ha svelato il trailer ufficiale della quinta stagione di Only Murders in the Building, la pluripremiata serie comedy con protagonisti Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez.

A partire dal 9 settembre 2025, i fan italiani potranno immergersi in un nuovo caso avvincente, con i primi tre episodi disponibili in esclusiva su Disney+ al lancio, seguiti da un episodio settimanale. Negli Stati Uniti, la serie sarà disponibile su Hulu.

Charles, Oliver e Mabel tornano nell’iconico Arconia per affrontare un altro intricato mistero, tra humor irresistibile e colpi di scena. La nuova stagione promette di alzare la posta con un cast stellare e una trama che intreccia segreti, crimine e il fascino di una New York in continua evoluzione. Non perdere l’appuntamento con la serie candidata agli Emmy®!

Only Murders in the Building | Altre informazioni sulla serie

Dopo la scomparsa del loro amato portiere Lester, morto in circostanze sospette, Charles, Oliver e Mabel si rifiutano di credere che si tratti di un incidente. La loro indagine li conduce negli angoli più oscuri di New York e oltre, dove il trio scopre una pericolosa rete di segreti che collega potenti miliardari, criminali della vecchia guardia e misteriosi residenti dell’Arconia. I tre si accorgono di una frattura più profonda tra la città leggendaria che credevano di conoscere e la nuova New York che si evolve attorno a loro: una città in cui la criminalità radicata lotta per restare a galla mentre in campo scendono nuove forze ancora più pericolose.

La quinta stagione è interpretata da Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez, Michael Cyril Creighton, con guest star speciali che includono Meryl Streep, Da’Vine Joy Randolph, Richard Kind, Nathan Lane, Bobby Cannavale, Renée Zellweger, Logan Lerman, Christoph Waltz, Téa Leoni, Keegan-Michael Key, Beanie Feldstein, Dianne Wiest, Jermaine Fowler e molti altri.

I co-creatori e sceneggiatori di Only Murders in the Building sono Steve Martin & John Hoffman (Grace & Frankie, Looking). Martin & Hoffman sono gli executive producer insieme a Martin Short, Selena Gomez, il creatore di This Is Us Dan Fogelman, Jess Rosenthal, Ben Smith e JJ Philbin. La serie è prodotta da 20th Television, parte dei Disney Television Studios.

