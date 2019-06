E’ in rete il trailer di Love, Anthosha, il docufilm dedicato ad Anton Yelchin, l’attore di origini russe morto tragicamente a soli 27 anni.

Garret Price, l’autore del documentario, nel raccontare la vita di Anton Yelchin ha utilizzato gli scritti dell’attore stesso, la sua musica, le interviste rilasciate durante la sua breve vita.

Una importante parte del film saranno le dichiarazioni di chi lo ha conosciuto e ha avuto il privilego di lavorare al suo fianco, tra i quali: J.J. Abrams, Chris Pine, Zoe Saldana, Simon Pegg, Jennifer Lawrence, Kristen Stewart, Jodie Foster, Willem Dafoe, Frank Langella, Ben Foster e Bryce Dallas Howard.

Questa la sinossi: Grazie alla sua prolifica carriera nel cinema e nella televisione, Anton Yelchin ha lasciato un’eredità indelebile come attore. Attraverso i suoi diari e ad altri scritti, attraverso la sua fotografia, la musica originale che ha scritto e le interviste fatte alla sua famiglia, ai suoi amici e colleghi, questo film non guarda solo alla grande carriera di Anton, ma cerca di regalare un ritratto più ampio dell’uomo che era. Nato nell’ex Unione Sovietica da una famiglia di artisti, Anton e i suoi genitori vennero negli Stati Uniti quando lui aveva sei mesi. Ha iniziato a recitare a nove. Aveva una genuina curiosità e amore per le persone, per l’arte e per la famiglia. E la volontà di esplorare ed essere aperto riguardo i lati più oscuri di sé stesso. Love, Antosha esplora i suoi successi e le sue lotte, e cercheremo così di far conoscere agli spettatori questa straordinaria persona che il mondo non ha potuto veder crescere ancora.

Ricordiamo che Anton Yelchin raggiunse la punta più alta della sua popolarità di attore interpretando Pavel Chekov, nel film reboot di J.J. Abrams intitolato Star Trek: Il futuro ha inizio, e nei successivi Star Trek: Into Darkness e Star Trek: Beyond, tutti ambientati in quel ramo alternativo del tempo chiamato Kelvinverse.

Il film sarà distribuito da Lurker Productions nellle sale USA a partire dal prossimo mese di agosto, la voce narrante è quella di Nicolas Cage.