Eagle Pictures ha diffuso il nuovo trailer italiano di La Famiglia Addams, la nuova versione animata diretta da Conrad Vernon e Greg Tiernan.

Con il trailer italiano, la casa di distribuzione ha diffuso anche la sinossi ufficiale. Eccola qui di seguito:

La famiglia Addams deve affrontare Margaux Needler, una subdola conduttrice di reality televisivi “consumata dal desiderio dell’assoluta perfezione color pastello della vita suburbana”. Ciò accade mentre gli Addams si apprestano a ricevere i parenti per un’importante riunione di famiglia.

La Famiglia Addams

La Famiglia Addams trova le sue origini dall’universo comics grazie al fumettista Charles Addams. Negli anni ’60 arriva il successo nel mondo dell’intrattenimento televisivo, per poi approdare all’animazione negli anni ’70. Nei primi anni ’90 approda anche nelle sale cinematografiche grazie a due film di successo diretti da Barry Sonnenfeld.

La regia di La Famiglia Addams è a cura di Conrad Vernon e Greg Tiernan.

Nel cast vocale spiccano i nomi di Charlize Theron e Oscar Isaac, rispettivamente doppiatori di Morticia e suo marito Gomez. Ed ancora Nick Kroll come lo Zio Fester, Chloe Grace Moretz come Mercoledì, la star di Stranger Things Finn Wolfhard come Pugsley. Bette Midler darà voce alla nonna, mentre Allison Janney doppierà la villain Margaux Needler.

La Famiglia Addams arriverà nelle sale Usa l’11 ottobre 2019.