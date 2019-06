E’ da poche ore online il ful trailer dello spettacolare Shanghai Fortress, il film fantascientifico cinese, liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Jiang Nan.

Dal trailer possiamo apprezzare il grande sforzo della casa di produzione HS Entertainment Group Inc nel voler presentare un prodotto che possa competere con i blockbuster occidentali. Ed in effetti qui il CGI appare estremamente curato.

Il film è diretto da Hua-Tao Teng. Nel cast troviamo Qi Shu, Godfrey Gao, Han Lu.

Questa la trama: La storia è ambientata nell’anno 2035. Le forze oscure extraterrestri attaccano la terra per carpire i tesori energetici su cui fanno affidamento gli esseri umani. Le quattro Città Fortezza, dove si trovano i tesori energetici e gli scudi protettivi, sono state duramente colpite. A difesa dell’attacco alieno, viene pertanto costituita l’UNDC, una organizzazione internazionale, formata da élite mondiali. Con la caduta di New York, Tokyo e Nuova Delhi, Shangai diventa l’unica città ancora in piedi, unica speranza per l’umanità.

Shanghai Fortress uscirà nelle sale cinesi il prossimo 9 agosto, improbabile che possa essere distribuito anche qui in Italia.