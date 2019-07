A distanza di pochi giorni dall'annuncio dei finalisti del concorso Giugno 2019, la direzione di Oniros Film Awards ha svelato quelli che sono i vincitori, categoria per categoria.

Per scoprire la lista dei finalisti, vi consigliamo di visitare il nostro precedente aggiornamento, che troverete all'interno di questo indirizzo.

Gli Oniros Film Awards rappresentano i premi – ricosciuti da IMBD – assegnati mensilmente (e annualmente) ai migliori prodotti indipendenti presenti sul mercato. Universal Movies è Media Partner Ufficiale.

La lunga lista di vincitori è come sempre stata inserita in una splendida serie di mosaici grafici, tutti divisi per categoria. Buona Visione ... e ci vediamo il prossimo mese per il prossimo concorso.