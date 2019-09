Archiviata la serata di gala (qui) relativa alla seconda edizione dei premi annuali, Oniros Film Awards torna protagonista sulle nostre pagine con il classico appuntamento mensile.

Questa sera diamo spazio alla lunga lista di finalisti relativamente al nuovo concorso di premiazione mensile. Qui di seguito, infatti, tutti i titoli - ed i filmmaker - in lizza per un premio nel concorso Agosto 2019.

Oniros Film Awards 2019 (Agosto 2019)

Gli Oniros Film Awards rappresentano i premi – ricosciuti da IMBD – assegnati mensilmente (e annualmente) ai migliori prodotti indipendenti presenti sul mercato.

La lunga lista di finalisti è come sempre inserita in una splendida serie di mosaici grafici, tutti divisi per categoria. Nei prossimi giorni vi aggiorneremo su quelli che saranno i vincitori, categoria per categoria.

Potete apprezzare la nostra galleria fotografica qui di seguito.