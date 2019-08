Come da promessa, quest'oggi torniamo a parlare di Oniros Film Awards, ed in particolare del concorso ufficiale Luglio 2019.

Nei giorni scorsi la direzione di Oniros Film Awards ha diffuso i nomi dei finalisti del concorso ufficiale Luglio 2019, anticipando quello della lista dei vincitori per i giorni successivi. In questo nuovo nostro aggiornamento siamo lieti di potervi mostrare quelli che sono stati i prodotti, ed i filmmakers più apprezzati nel mese appena terminato.

Gli Oniros Film Awards rappresentano i premi – ricosciuti da IMBD – assegnati mensilmente (e annualmente) ai migliori prodotti indipendenti presenti sul mercato.

La lunga lista di vincitori è come sempre stata inserita in una splendida serie di mosaici grafici, tutti divisi per categoria. Potete apprezzare la nostra galleria fotografica qui di seguito.