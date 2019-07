La direzione di Oniros Film Awards ha da poco svelato quelli che saranno i nomi dei finalisti del concorso Giugno 2019.

Come da routine, nei prossimi giorni saranno annunciati anche i nomi dei vincitori, pertanto non resta oggi che fare la conoscenza con i nuovi talenti di una kermesse cinematografica oramai sempre più importante per il “sottobosco” cinematografico internazionale.

Gli Oniros Film Awards rappresentano i premi – ricosciuti da IMBD – assegnati mensilmente (e annualmente) ai migliori prodotti indipendenti presenti sul mercato. Universal Movies è Media Partner Ufficiale.

La lista dei finalisti è stata inserita all’interno di una bellissima infografica divisa per categorie. Vi auguriamo pertanto buona visione.