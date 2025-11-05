Continua il casting legato alla terza stagione della serie live-action One Piece, il nome nuovo è quello di Xolo Maridueña.

A distanza di qualche giorno dalla notizia dell’ingaggio di Cole Escola, il cast della terza stagione di One Piece ha accolto quest’oggi Xolo Maridueña (Blue Beetle), il cui volto sarà quello di Portuguese D. Ace. La notizia è stata confermata da Deadline.

Portuguese D. Ace, personaggio fondamentale nella mitologia manga, è il fratello maggiore adottivo di Monkey D. Rufy e figlio del defunto Re dei Pirati, Gol D. Roger. Era un membro dei Pirati di Barbabianca e prima ancora era il capitano dei Pirati di Picca. Perse la vita per mano di Rufy nella Battaglia di Marineford, dove si sacrificò per salvare Rufy.

La produzione della terza stagione di One Piece dovrebbe partire entro la fine dell’anno da Citta del Capo, in Sudafrica. La seconda stagione dovrebbe arrivare su Netflix a partire da marzo 2026.

Cast e trama dalla serie live-action One Pice

Le avventure della leggendaria ciurma di pirati sono all’orizzonte, in questa nuova versione di ONE PIECE prodotta dal creatore del manga Eiichiro Oda e da Matt Owens, Steve Maeda, Marty Adelstein e Becky Clements. In partnership con Shueisha, ONE PIECE è prodotta da Tomorrow Studios e Netflix. Matt Owens e Steve Maeda sono gli sceneggiatori, produttori esecutivi e showrunners della prima stagione. Joe Tracz sarà co-showrunner della seconda stagione. Eiichiro Oda, Marty Adelstein e Becky Clements sono produttori esecutivi.

La sinossi della seconda stagione di One Piece diffusa da Netflix promette di “scatenare avversari ancora più feroci e le missioni più pericolose di sempre. Rufy e la ciurma di Cappello di Paglia salpano per la straordinaria Rotta Maggiore, un leggendario tratto di mare dove pericolo e meraviglia attendono a ogni angolo. Nel loro viaggio attraverso questo regno imprevedibile alla ricerca del tesoro più grande del mondo, incontreranno isole bizzarre e una schiera di nuovi, formidabili nemici“.

A comporre la ciurma sono stati Iñaki Godoy nei panni del capitano Monkey D. Luffy, Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero Gibson (Usopp) e Taz Skylar (Sanji).

Hanno fatto parte del cast anche McKinley Belcher III, Morgan Davies, Aidan Scott, Vincent Regan, Jeff Ward, Craig Fairbrass, Langley Kirkwood, Celeste Loots, Alexander Maniatis, Ilia Isorelýs Paulino, Chioma Umeala e Steven Ward.

Tra i nuovi interpreti della seconda stagione David Dastmalchian (Galdino alias Mr. 3), Jazzara Jaslyn (Mikita alias Miss Valentine), Camrus Johnson (Gem alias Mr. 5), Daniel Lasker (Mr. 9), Clive Russell sarà Crocus, Werner Coetser sarà Dorry, Brendan Murray sarà Brogy, Callum Kerr interpreterà Smoker, Julia Rehwald sarà il sottufficiale capo Tashigi, Rob Colletti sarà Wapol, il sovrano di Drum, mentre Ty Keogh interpreterà Dorton. Ed ancora Katey Sagal, Mark Harelik, Charithra Chandran, Sendhil Ramamurthy, Brendan Sean Murray, Joe Manganiello, Lera Abova.